Пять севастопольских больниц задолжали кредиторам 600 млн рублей

Он поинтересовался расхождениями в цифрах – во время бюджетных слушаний звучали другие суммы, в частности о потребности департамента в деньгах на погашение задолженности. По словам С.Борисова, речь шла о более миллиарда рублей.

В.Денисов подтвердил сумму просроченной кредиторской задолженности в 600 млн рублей. По его словам, вместе с текущей она составляет «где-то под миллиард рублей».

– Текущая кредиторка – она всегда есть, но особое внимание нужно уделять кредиторке просроченной. Это работа с поставщиками, пеневка и так далее. На сегодняшний день, она остается, — пояснил чиновник.

Он сообщил, что в текущем году программа государственных гарантий увеличилась в целом по системе ОМС на примерно 900 миллионов рублей, и эти средства должны помочь больницам справиться с задолженностью.

– Поэтому сейчас стоит задача руководителей учреждений – это первая, пятая, девятая, четвертая больница и онкодиспансер – проявить финансовый менеджмент.

При этом руководитель напомнил, что по заработной плате задолженности нет. То есть, источники есть, теперь надо эффективно работать.