Паром и катер 6 июля будут ходить по-другому

6 июля с 12.45 до 14.00 на линии Радиогорка — Артиллерийская бухта будет работать только один катер, сообщается на сайте ГУП С «Севэлектроавтотранс им.А.С. Круподерова».

Время отправления: от Радиогорки 13.00, 13.30, 14.00, из Артиллерийской бухты — 12.45, 13-45, 14.00.

Также 6 июля с 13.00. до 15.00 на линии Артиллерийская бухта — Северная паром пропускает рейсы с Северной стороны в 13.30, 14.30, из Артбухты – 14.00.

Сообщается, что паром возобновит движение с 15.00 с отходом от Артбухты.