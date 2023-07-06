На Фиоленте спасли девушку

Сообщение с призывом о помощи девушке, получившей травму ноги в районе бухты Александры на Фиоленте, поступило 5 июля в 7.57 на пульт оперативного дежурного спасательной службы Севастополя.

К месту происшествия выехали дежурные смены поисково-спасательного отряда и поисково-спасательного подразделения «Балаклава». Спасатели эвакуировали пострадавшую из труднодоступного места и передали сотрудникам скорой помощи. Работы по оказанию помощи заняли около полутора часов, сообщает пресс-служба спасслужбы. В них принимали участие шесть человек личного состава и две единицы техники ГКУ «Спасательная служба Севастополя».