Дети из Запорожья и Херсона были лишены качественной медицинской помощи

Здоровье детей, которые прибыли с новых территорий в Севастополь, не очень хорошее. Встречаются дети, которые не осмотрены врачами-педиатрами с момента рождения.

Об этом заявила главный врач городской инфекционной больницы Инга Матяж на заседании Законодательного собрания 6 июля, отвечая на вопрос депутата Татьяны Щербаковой.

Т.Щербакова задала вопрос директору департамента здравоохранения Севастополя Виталию Денисову, выступающему в парламенте с отчетом о работе возглавляемого им департамента за 2022 год.

- Из отчета губернатора следует, что в город прибыло более 16 тысяч беженцев, в том числе дети. Значительная их часть останется в Севастополе. Как вы оцениваете состояние здоровья этой категории новых севастопольцев и какие меры в отношении их принимаются? – поинтересовалась у главы севастопольского здравоохранения Т.Щербакова.

Чиновник не смог ответить на поставленный вопрос и в общих словах обрисовал профилактические меры, которые предпринимают его подчиненные.

- Что касается беженцев, то мы занимаемся не только детьми, в первую очередь мы занимаемся женщинами, беременными женщинами. Мы своевременно их вакцинируем, и отслеживаем вакцинацию, обеспечиваем флюорографию, чтобы на ранних стадиях выявлять различные заболевания, в том числе туберкулез. В общем, такая работа ведется в полном объеме. Но учитывая, что численность населения относительно 2020 года возросла на 72 тысячи человек, конечно, это дополнительная нагрузка на наших медицинских работников. Но нашим медицинским работникам все по плечу и мы справимся! – патетически заявил В.Денисов.

Его пафос умерила главврач и депутат И.Матяж, которая неоднократно с гуманитарной миссией врачей посещала освобожденные территории и непосредственно на месте работала с гражданским населением.

- Хочу сказать по поводу здоровья детей, которые прибыли с новых территорий. Их здоровье не очень хорошее. Встречаются дети, которые не осмотрены врачами-педиатрами с момента рождения. Этим детям уже по 8, 9, 12 лет. То есть их выписали в роддомах Запорожской и Херсонской областей и с тех пор ни разу дети не осматривались врачами. Кроме того у большинства из них отсутствуют всевозможные прививки, – сообщила главный городской инфекционист.