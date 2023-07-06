Депутат потребовал конкретизировать сроки окончания ремонта двух поликлиник

По мнению депутата заксобрания Севастополя Вячеслава Горелова, ситуация с поликлииникой №2 на ул.Ерошенко становится «просто смешной», равно, как и со строительством детской поликлиники на Корабельной стороне.

Он заявил 6 июля после отчетного доклада директора департамента здравоохранения Вячеслава Денисова Законодательному собранию, что ежедневно наблюдает за ходом ремонтных работ, которые, по его словам, в поликлинике просто не ведутся.

У В.Горелова вызвало иронию обещание В.Денисова завершить работы «в ближайшее время».

В свою очередь, В.Денисов признал, что объект является долгостроем и заверил, что «подрядчик там достаточно много уже сделал».

Что касается детской поликлиники на Корабельной стороне, то, по его словам, работы там начаты и ведутся на уровне котлована, но явно затягиваются.

Такой ответ еще больше возмутил депутата.

– Какое ближайшее время! Да не будет там в ближайшее время ничего. Там рядом на Новом Херсонесе построены здания Художественной школы за полтора года. Я не поклонник этого проекта, но факт остается фактом: взяли и построили. А на Ерошенко все стоит, там нет никого, там не только строителей нет, там строительных лесов нет. Там все замерло, — воззвал к чиновнику В.Горелов.

Он также раскритиковал ситуацию по детской поликлинике на Корабельной стороне (по ул.Красносельского, 5). По его словам, предыдущий глава капстроя обещал закончить стройку до конца 2023 года. Год в строительном смысле почти закончился. При этом объект предстоит не просто построить, но оснастить, запустить, создать какую-то инфраструктуру, подъездные пути и все остальное.

– У меня большая просьба, нельзя ли фразу «поликлиника на Ерошенко будет сдана в ближайшее время» превратить в некоторую дату и направить ее в Законодательное собрание. И тоже самое сделать в отношении детской поликлиники на Корабельной стороне, – потребовал В.Горелов.