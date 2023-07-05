Вытащили быка из подвала

В Белогорском районе Крыма спасатели извлекли быка из подвала при помощи такелажного оборудования.

Звонок о происшествии поступил оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» в 19.58 вторника, 4 июля. В селе Крымская Роза в подвал недостроя провалился бык. Самостоятельно извлечь животное жителям не удается, необходима помощь спасателей.

К месту происшествия была направлена дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда. При помощи такелажного оборудования и лебёдки быка вытащили и доставили в безопасное место.

Животное не пострадало, сообщили в пресс-службе ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».