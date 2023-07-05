В суде рассмотрят дело о вооруженном налете на автосалон

Гагаринский районный суд Севастополя приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении одного из подозреваемых в разбойном нападении на автосалон «Авто-трейд» на ул.Вакуленчука. Грабители угрожали сотрудникам оружием и похитили 23 млн рублей.

«Из текста обвинительного заключения следует, что в апреле 2022 года подсудимый совместно с подельником ворвался в автосалон, где они связали находившегося там сотрудника, несколько раз ударили, демонстрировали предметы, похожие на пистолеты, угрожали и требовали денег. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, сотрудник сообщил, где находится выручка», — сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда.

10 апреля 2022 года сразу после налета на автосалон, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ранее судимые злоумышленники ворвались в автосалон, закрыли дверь изнутри, выстрелили в стену, связали работников и повредили их телефоны. Похитив 21 миллион рублей и 30 тысяч долларов США, налетчики скрылись.

Один из налетчиков оказался жителем Краснодарского края, а другой — Красноярского. Краснодарец Дмитрий Саломатин 1976 года рождения был оперативно задержан севастопольскими полицейскими на Кубани, а за вторым — Константином Перетягиным 1990 года рождения пришлось поохотиться. Его задержали в декабре прошлого года в Томской области.