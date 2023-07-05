В селах Северной стороны и Байдарской долины проведут Дни здоровья

Дни здоровья пройдут 13 июля в амбулатории села Орлиное, 17 и 27 июля — в амбулатории поселка Сахарная Головка, 19 июля — в с.Вишневое.

В Орлином и на Сахарной Головке запланирован прием терапевта и гинеколога. Будут проводиться УЗИ брюшной полости, измерения внутриглазного и артериального давления, антропометрия, забор клинических и биохимических анализов. Время работы — с 9.00 до 14.00.

На Северной стороне День здоровья проведут 19 июля в фельдшерско-акушерском пункте села Вишневое. Обещают прием терапевта и работу мобильного комплекса «Лучевая диагностика» с рентгеном и маммографией. Время приема — с 9.00 до 15.00.

Обратите внимание! Дни здоровья проводятся только для прикрепленного к поликлиникам населения, предварительная запись не требуется.