У грузовика отказали тормоза

По предварительной информации, в результате неисправности тормозной системы 27-летний водитель грузовика совершил столкновение с двумя попутными машинами «Хёндай» под управлением 46 и 55-летних мужчин. Затем, продолжая движение, «Урал» въехал в два припаркованных автомобиля — ФАВ и «Форд», докатился до пл.Захарова, где столкнулся с двумя «Тойотами» и автобусом КАвЗ без пассажиров. После этого грузовик сбил 38-летнего мужчину на самокате, врезался в припаркованный машину «Шевроле» и в неэксплуатируемый троллейбус.

Самокатчик погиб, травмы различной степени тяжести получили 8-летняя и 40-летняя пассажирки автомобиля «Шевроле».

Для выяснения обстоятельств ДТП и оказания помощи участникам дорожной аварии на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и других оперативных служб города. У водителя грузовика признаков опьянения не установлено.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в УМВД России по Севастополю.