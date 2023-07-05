Церковного вора-гастролера будут судить

Севастопольская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Коломны, обвиняемого в краже золотых украшений из Свято-Никольского храма. Второго злоумышленника пока так и не нашли.

Как выяснило следствие, мужчина 1986 года рождения и его подельник приехали в Севастополь в августе 2022 года. В ночь на 15 августа через оконный витраж один из них проник в помещение Свято-Никольского храма-памятника по ул.Богданова, 43. В это время второй «следил за обстановкой». Из храма воры похитили ювелирные изделия: золотые кольца, цепочки, подвески, нательные кресты и серьги. Кроме того, мужчины разбили защитное стекло на иконах «Святителя Николая Чудотворца Мирликийского» и «Богородицы Иерусалимской», сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Размер причиненного ущерба составил 820 тысяч рублей. Грабителей задержали уже на следующий день. Золотые украшения у них были изъяты и возвращены церкви. Одного грабителя взяли под стражу в зале суда, а второго — 43-летнего уроженца Липецка отправили под домашний арест на съемную квартиру. Оттуда он благополучно сбежал. Сейчас рецидивист находится в розыске.

Уголовное дело будет рассмотрено в Нахимовском районном суде. Ранее полиция предполагала, что задержанные могут быть причастны еще к четырем аналогичным кражам, совершенным в прошлом году в Санкт-Петербурге, Оренбургской области и Республике Беларусь.