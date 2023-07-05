Севастополь и Крым консолидируются для решения важных вопросов

Депутаты парламентов соседних субъектов объединились и просят федеральные власти компенсировать выпадающие доходы в туристическом секторе по аренде земли и налогам на имущество, а также об увеличении сроков кредитных каникул с шести месяцев до двух лет.

Совместное заседание комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике и постоянной комиссии Законодательного Собрания Севастополя по бюджету прошло 4 июля в Симферополе, сообщает пресс-служба заксобрания Севастополя.

— У наших субъектов давнее взаимодействие... [...]. Мы уже не раз обсуждали и соглашались, как важно выработать единую концепцию принятия решений по бюджетным вопросам. Тарифы, налоги, льготы и иные нужды Крыма и Севастополя необходимо привести в состояние когерентности, согласовывать не постфактум, а в рабочем порядке, — отметил председатель севастопольского парламента Владимир Немцев.

По словам председателя постоянной комиссии по бюджету заксобрания Севастополя Вячеслава Аксенова, ранее уже случались ситуации, когда в Крыму поднимали тарифы или устанавливали льготы, а здесь — еще нет, либо наоборот. В результате возникало некоторое социальное напряжение.

Во время обсуждения вопросов о поддержке бизнеса в двух регионах участники высказывали предложения относительно налоговых льгот, сроков действия льготного режима и оказания отдельных мер помощи в туристическом секторе. Крымские парламентарии подготовили обращение в федеральный центр о компенсации выпадающих доходов в части поддержки туристического сектора по аренде земли и налогам на имущество. Также был поднят вопрос об увеличении сроков кредитных каникул с шести месяцев до двух лет.

Важный вопрос для обоих субъектов — налог на имущество организаций. Подходы к его формированию у соседей разные. Депутаты Севастополя и Крыма обменялись опытом в законотворческой деятельности по данному направлению.

Также был поднят вопрос, касающейся тарифной политики на транспорте.

— По этим вопросам неоднократно к нам обращались севастопольцы. Некоторые бизнесмены регистрируют свои предприятия, допустим, в Бахчисарае, и пользуются межтарифной разницей, отсутствием тарифного соглашения и субъектового соглашения по единому тарифу, и, соответственно, взимают с людей непомерную плату за проезд, пользуясь таким пробелом. Вот этот вопрос с профильным комитетом Республики Крым отрабатываем, — отметил председатель комитета по городскому хозяйству севастопольского парламента Вячеслав Камзолов.

Вопрос льготного транспортного обслуживания отдельных категорий граждан при перевозке по смежным межрегиональным маршрутам поднимался уже не раз. Для решения проблемы и в Севастополе, и в Крыму были разработаны законопроекты о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по льготному проезду, тем не менее документы не получили одобрение в федеральных ведомствах.