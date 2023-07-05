Расширены критерии оценки работы губернаторов

Теперь они будут включать показатели доступности и безопасности образовательных учреждений. Постановление об этом 1 июля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

При оценке работы глав регионов начнут учитывать число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, обеспеченность детсадов и школ охраной, а также доступность таких учреждений для детей с ограниченными возможностями. Источниками данных для расчета показателей станут Минпросвещения и Росстат.

«Показатели эффективности работы губернаторов отражают успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Всего оценка эффективности губернаторов включает 38 методик, половина их которых используется для расчета показателей за предыдущий год, а другая половина – для установления целевых значений на будущее. Речь идет, в частности, об ожидаемой продолжительности жизни, темпах роста реальных зарплат, экологии, объемах жилищного строительства и уровне образования в регионе.