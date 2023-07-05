Приглашают отпраздновать День семьи и верности на Малаховом кургане

В День семьи, любви и верности 8 июля Музей обороны Севастополя приглашает на Малахов курган на праздник «Мы — одна семья!» Для приверженцев семейных ценностей в этот день подготовили целую программу мероприятий, в том числе экскурсии.

Тем, кто придет в эти дни на Малахов курган, расскажут о семейных традициях и обычаях, предложат принять участие в мастер-классах по изготовлению кукол-оберегов, которые охраняют семейное благополучие.

Мастера-умельцы покажут, как изготавливать сувениры из глины и пластилина. Здесь же будет предложено их приобрести на память или сделать семейное фото в специально устроенной фотозоне.

Программа праздника:

— С 10.00 до 17.00 (каждый час) — экскурсии «История одного экспоната» в Оборонительной башне Корниловского бастиона.

— С 14.00 до 19.00 будут работать фотозона и интерактивные площадки.

Севастопольцам и гостям предложат мастер-классы по изобразительному искусству, литью солдатиков, росписи пряников, лепке из глины и из воздушного пластилина. Там же можно будет научиться делать игрушки из текстиля, лыка, попробовать себя в изготовлении народной куклы и бусин из стекла.