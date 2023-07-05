Приглашают на выставку севастопольского художника Владимира Адеева

В Севастопольском центре культуры и искусств 4 июля открылась персональная художественная выставка члена Союза художников России, заслуженного художника Украины и создателя музея Грина в Севастополе Владимира Адеева «Встречи и приключения».

В экспозиции представлено около 30 живописных работ, выполненных в разных техниках. Сюжеты картин посвящены Александру Грину и загадочной стране Гринландии, где легко угадываются всем севастопольцам знакомые места.

В.Адеев известен в Севастополе не только как художник, но и как создатель музея Александра Грина. Он подготовил ряд экскурсионных маршрутов по следам героев А.Грина, создал карту севастопольского района Гринландии и открыл музей писателя.

Синева моря, прибрежные скалы, тополя и кипарисы, устремленные в южное небо, ажурные балконы домов, их обитатели, сирень в палисадниках, коты и лодки – таким изображает город художник.

"Романы, повести, рассказы Александра Грина открыли для меня душу Севастополя, его свет, цвета, воздух. Ведь язык писателя такой красочный – бери и рисуй", – рассказывает автор.

Выставка будет работать до 27 июля. Вход свободный. В СЦКиИ действует пропускной режим: вход по пропуску, билету на мероприятие или удостоверяющему личность документу.