Прибрежные археологические объекты Херсонеса мониторят геофизическими методами

Состояние прибрежных археологических объектов на территории музея-заповедника Херсонес Таврический мониторят, чтобы планировать мероприятия по их защите. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Для достижения максимальной эффективности, ученые применяют современные геофизические методы, позволяющие изучать опасные геологические процессы.

Как сообщили в пресс-службе Музея-заповедника Херсонес Таврический, работы проводятся силами сотрудников отделов подводной археологии и междисциплинарных исследований музея-заповедника Херсонеса, специалистов Санкт-Петербургского горного университета и НИЛ «Междисциплинарные исследования прибрежной зоны» Севастопольского государственного университета.

К ним впервые в этом году подключились студенты-практиканты кафедры «Физика» Института перспективных исследований СевГУ.

В этом сезоне в зоне повышенного внимания оказался участок берега в районе Уваровской базилики, на очереди – Первая башня Шестистолпного храма (28 куртина оборонительной линии древнего города).

Как сообщается, в этой работе активно используются георадиолокации, бесконтактная электротомография и метод сейсмического 3D-просвечивания. Такой инновационный подход позволяет определить строение и состояние берегового обрыва.

В течение полевого сезона 2023 года в районе Уваровской базилики планируется выявить скрытые разрывы в береговом скальном массиве, локализовать и организовать наблюдение за формированием трещины отрыва.

С помощью сейсмоакустических и электротомографических методов работы ведутся в Портовом районе Херсонеса, там реконструируется древняя береговая линия Карантинной бухты.