Пострадавшая при падении лифта потребовала один миллион рублей

Жительница Севастополя, пострадавшая при экстренном торможении лифта, подала иск в суд. Она просит виновных выплатить ей один миллион рублей.

В декабре 2022 года женщина и ее малолетняя дочь спускались на лифте. Неожиданно лифт совершил экстренное торможение между первым и вторым этажом. Пострадавшая получила сильные ушибы, она была госпитализирована, и находилась на больничном. Ребенок, к счастью, физически не пострадал, сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда.

Кто виноват в этом инциденте и будет ли выплачена компенсация в требуемом объеме, решит суд.

По некоторым данным, ответчиком выступит товарищество собственников недвижимости «№87», которое обслуживает дом №35 на проспекте Героев Сталинграда. В этом 9-этажном доме и сорвалась кабина лифта, в котором находилась женщина и ее четырехлетний ребенок. Эвакуировали пострадавших спасатели МЧС.