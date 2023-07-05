После курортного сезона начнется ремонт набережной в Коктебеле

В настоящее время подрядной организацией ведутся подготовительные и строительные работы за пределами пешеходной части набережной и пляжей.

Решение о начале активных строительных работ было принято после рабочих встреч представителей Минкурортов Крыма, администрации Феодосии с предпринимателями поселка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крыма

Проект реконструкции набережной был представлен на суд общественности. Реконструкция променадной части приморского бульвара будет синхронизирована со строительством очистных сооружений и системы разводящих коллекторов в Коктебеле. Согласно проекту, протяженность набережной составит 1,9 км. Проект предусматривает расширение существующей пешеходной зоны до 30 метров, отсыпку и расширение пляжной зоны от 35 до 50 метров, обустройство волноотбойных стен, пандусов, освещения. Отдельным проектом обещают благоустроить площадь Волошина. «В итоге легендарный и исторический поселок получит современный инфраструктурный объект», – сказано в сообщении.

Реконструкция набережной проходит в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

Набережную в Евпатории реконструируют пять лет

Напомним, проект по реконструкции набережной в Евпатории в рамках той же федеральной программы начали реализовывать в 2018 году. Ее строительство до сих пор не завершено. Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце текущего года. За пятилетку работы выполнили лишь наполовину.

Согласно техническому заданию на набережной в Евпатории планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине трех метров, которые должны защитить пляжи от разрушения.

Завершить работы планировали в июне 2019 года, но подрядчик обязательства не выполнил и полученные деньги не вернул. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В дальнейшем проект перепроектировали, а в июле прошлого года заключили контракт с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей.