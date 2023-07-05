Не все пляжи в Севастополе бесплатные

На некоторые городские пляжи попасть бесплатно не получится. К примеру, за удовольствие искупаться на пляже пансионатов «Изумруд» или «Песочная бухта» придется платить.

Почему так, если пляжи включены в перечень городских пляжей, «Севастопольская газета» поинтересовалась у департамента городского хозяйства.

Ответ на официальный информационный запрос в срок не поступил. Тема, судя по всему, оказалась сложной настолько, что ведомству пришлось обратиться за разъяснениями в сам пансионат, дав тамошним сотрудникам, судя по всему, неограниченный срок на раздумья и формулировку ответа.

Пока же в пресс-службе горхоза предложили удовлетвориться неофициальным объяснением существующего положения дел по пляжу пансионата «Изумруд», начав с того, что вход на пляж свободный, но...

«Плата взимается за пользование инфраструктурой пансионата согласно утвержденного тарифа «услуга дневного пребывания» в размере 250 рублей. Пансионат не является оператором пляжа и не имеет дохода с него, что позволяло бы содержать душ, раздевалки, туалеты, т.е. плата взимается именно за пользование инфраструктурой. Часть платы идет в бюджет города», — ответили в департаменте.

Аналогичная ситуация и на пляже «Песочная бухта», который, как и пляж пансионата «Изумруд», значится в перечне городских пляжей. Там за услугу «дневное пребывание» придется заплатить 500 рублей за каждого взрослого посетителя (детям — скидка), получив право на посещение открытого бассейна и всей территории пансионата «Песочная бухта», включая пляж.

В том же списке городских пляжей числятся пляжи детских лагерей «Алькадар», «Ласпи» и «Горизонт», попадание на которые для простых горожан и гостей города вообще запрещено. Так что общедоступных пляжей в Севастополе совсем не 27, а намного меньше.