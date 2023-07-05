Бескомпромиссная транспортная реформа

На комитете по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя 5 июля был рассмотрен вопрос транспортной доступности микрорайона ул.Генерала Жидилова.

По поводу сохранения автобусных маршрутов №17 и №112 в городской парламент обратился депутат Совета Нахимовского муниципального района Александр Брыжак.

Несмотря на многочисленные просьбы, требования и возмущения местных жителей, проживающих в отдаленных районах, присутствующий на заседании комитета исполняющий обязанности директора департамента транспорта Станислав Таматаев сообщил, что компромисса с людьми не будет, департамент планирует в шесть раз увеличить количество рейсов в микрорайон и синхронизировать бесплатную пересадку.

В надежде изменить напряженную ситуацию с транспортной доступностью на Жидилова парламентарии приняли решение направить в дептранс рекомендации о проведении рабочей встречи с жителями района и перевозчиком.