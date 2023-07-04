За перевозку морским транспортом Севэлектроавтотрансу компенсировали 34 миллиона

Для улучшения финансово-экономических показателей ГУП «Севэлектроавтотранс» выделили субсидию из городского бюджета в объеме 34,416 млн руб.

По словам и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева, речь идет о возмещении затрат, связанных с реализацией мероприятий государственной программы «Развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Таким образом город возмещает ГУПу недополученные доходы, возникающие в результате разницы между экономически обоснованными тарифами и регулируемым тарифом на перевозках, осуществляемых морским транспортом — катерами и паромами.

— Указанные денежные средства будут направлены на погашение задолженности ГУП «Севэлектроавтотранс», в том числе перед бюджетом Севастополя, — сказал чиновник.