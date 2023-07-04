В Заповедном Крыму сменилось руководство

Вместо Эллы Шахсуварян, исполняющей обязанности директора ФГБУ «Заповедный Крым» с октября прошлого года, на перспективную должность будущего директора назначен Артур Мурзаханов.

Артур Мурзаханов родился в 1966 году в деревне Усть-Тамак, Омской области.

Он профессиональный военный, также закончил Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления по специальности государственное и муниципальное управление, биолог-охотовед, фотограф-анималист, художник, клинический психолог, ведущий эксперт в области охраны окружающей среды.

В системе федеральных особо охраняемых природных территории: ФГБУ «Прибайкальский национальный парк», ФГБУ «Кроноцкий заповедник», ФГБУ «Заповедное Подлеморье», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» работает с 2013 года.

Один из инициаторов и разработчиков проектов федеральных нормативных документов, регулирующих порядок деятельности должностных лиц, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования ООПТ, а также специальных учебных программ.

Объединенная дирекция крымских заповедников ФГБУ «Заповедный Крым», включает в себя уникальные крымские заказники «Ялтинский горно-лесной», «Казантипский», «Опукский», «Лебяжьи острова»; «Каркинитский», «Малое филлофорное поле».