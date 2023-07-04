В СевГУ в этом году – 3 тысячи бюджетных мест

Треть абитуриентов этого года – севастопольцы, всего же СевГУ предоставляет поступающим 3 тыс бюджетных мест.

Прием документов от абитуриентов – в самом разгаре. Согласно сегодняшним данным, 30% поступающих — севастопольцы, еще 28-30% – крымчане, остальные — жители материковой части страны.

Еще одной особенностью приема 2023 года стало введение квоты для участников СВО и их детей, а также новые правила приема для жителей приграничных регионов России.

Для многих абитуриентов стал неожиданным прием на многопрофильную подготовку.

Как пояснил ректор СевГУ Владимир Нечаев, зачисление будет проводиться не на отдельное направление, а сразу на укрупненную группу специальностей.

Это означает, что на первых курсах все поступившие занимаются по общим предметам, и только потом проводится ориентация по профилям. По мнению ректора, это позволит студентам осуществить более осознанный выбор будущей специальности.