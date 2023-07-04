Севастопольская спортсменка завоевала три медали на Чемпионате России

На Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ севастопольская спортсменка завоевала три медали разного достоинства. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

С 28 июня по 2 июля в Москве состоялся главный российский старт этого сезона – Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин.

В нём приняли около 300 спортсменов из 30 регионов России, на соревнованиях определился состав российской сборной на международные соревнования «Кубок Доброй Воли 2023». Спортсмены состязались на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 м в одиночках, двойках и четверках.

Севастопольская спортсменка спортивной школы олимпийского резерва №8, член сборной команды России Анастасия Долгова завоевала три призовых медали: золотую – в дисциплине байдарка двойка 200 м; серебряную – байдарка четвёрка 500 м и бронзовую – байдарка двойка 500 м. Тренируют спортсменку Вадим и Ирина Никитенко.