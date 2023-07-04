Севастополь на пятнадцатом месте по качеству автодорог

В рейтинге российских регионов по качеству дорог Севастополь занял 15-е место. На эту позицию город поставили эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

Оценивались два показателя: доля автодорог регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2022 года (в процентах) и плотность автодорог с твердым покрытием (км на 1000 кв.км территории).

Наилучшие показатели по первому показателю — у Москвы (97,6%). Второе и третье места занимают Ханты Мансийский округ – Югра (86,5%) и Краснодарский край (84,8%).

Показатели Санкт-Петербурга — 68,2%, у него 11 место. Всего четыре позиции Северной столице уступает Севастополь, с показателем 66,2%. Последнее место — у Архангельской области (13,3%), а общий показатель по стране — 52,6%.

Что касается второго показателя, то лидерство — у экономически развитых регионов (исключение составляет разве что Республика Ингушетия). Лидерами по этому показателю являются Москва (2651,5 км), Санкт-Петербург (2530,6 км) и Севастополь (1196,9 км).

Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года позволила привести к нормативному состоянию более 300 км дорог Севастополя.

Как сообщала пресс-служба правительства города, в 2023 году в нормативное состояние приведут еще 115 дорог общей протяженностью более 51 км. Среди них дороги, ведущие к школам, детским садам и другим учебным и досуговым заведениям, рекреационным зонам.

Эксперты РИА Рейтинг прогнозируют рост доли дорог, отвечающих нормативным требованиям. По их мнению, это будет происходить за счет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Все объекты национального проекта нанесены на интерактивную карту bkdrf.ru/map/sevastopol, где доступна подробная информация о завершенных и планируемых работах, а также о дорогах, которые ремонтируют сейчас.