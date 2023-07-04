С пробкой на Крымском мосту продолжают бороться

Глава государства в режиме видеоконференции 4 июля провел совещание с членами правительства, на котором в том числе рассматривалась дорожная ситуация на подъезде к Крыму.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев доложил Владимиру Путину о ситуации и принимаемых мерах.

По словам министра, с 1 июля зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика в Крым на 40%.

На Крымском мосту с осени прошлого года действует особый режим безопасности, предусматривающий проведение 100-процентного досмотра всех транспортных средств. Разрешен проезд только легковых автомобилей и автобусов.

Еще до наступления сезона отпусков было обустроено 11 модульных зданий с устройством 18 досмотровых полос, которые позволяют досматривать до 440 транспортных средств со стороны Тамани и 400 транспортных средств со стороны Керчи в час.

С обеих сторон моста ежесуточно несут службу до 150 постов досмотра ведомственной охраны с возможностью их перемещения в условиях изменения транспортного потока.

Ведется постоянное информирование водителей, стоящих в пробке автомобилей, о текущей обстановке.

Бесплатно раздается питьевая вода, вдоль дороги на расстоянии 500 метров друг от друга выставлены биотуалеты, для медицинского обеспечения Краснодарским краем организовано дежурство трех экипажей скорой помощи.

На подходах к мосту организована накопительная площадка для отдыха проезжающих.

Открыто движение по Чонгарскому мосту на границе Крыма и Херсонской области, что позволяет водителям воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым вдоль Азовского побережья.

Еще одно решение — Министерством обороны РФ могут быть привлечены два БДК (больших десантных корабля) для перевозки автотранспорта через Керченский пролив. Каждый корабль берет по 40 автомобилей.

— Если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, то это еще по 200 автомобилей на каждый десантный корабль. То есть в целом мы до тысячи автомобилей сможем перевозить по переправе, минуя также Крымский мост, — подсчитал министр.

При этом Минтранс к выходным 8-9 июля ожидает увеличения транспортного потока и готовится к этому. А пик ситуации прогнозируют на 16-17 июня.

Пробка будет и в другую сторону

Сейчас на подъезде к мосту пробка из автомобилей со стороны Краснодарского края. Со стороны Крыма пробки нет. Но в августе, ожидаемо, аналогичные затруднения в движении транспорта будут уже на выезде с полуострова.

— Ожидаем, в августе, понятно, реверс будет в обратную сторону. С нашей стороны будет такая же пробка на отток. Готовимся, поэтому синхронизируем действия, — доложил президенту глава Республики Крым Сергей Аксенов.