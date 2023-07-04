Премию потратят на покупку квадракоптера

Руководитель волонтерского движения «Защитникам V2022» Любовь Шмиголь потратит бОльшую часть врученной ей Городской премии на покупку квадракоптера для бойцов СВО. А меньшую часть — получили подразделения движения, плетущие маскировочные сети и готовящие сублимированную еду для передовой.

«В нашем волонтерском движении мы провели голосование и вместе решили как потратим премию. В итоге за вычетом налогов сумма премии составила 217 тысяч рублей. Каждый руководитель подразделения рассказал, что ему необходимо. В итоге 40% ушло на нужды подразделений, а 60% — на закупку квадракоптера», — рассказала Л.Шмиголь.

Квадракоптер стоит 245 тысяч рублей. Его уже заказали и в течение двух недель передадут на передовую. Остальные деньги восемь подразделений движения потратили на самое необходимое: закупку материалов для плетения маскировочных сетей, на продукты — хлопья и сухое молоко, на лекарства и др.

«Деньги распределялись честно и открыто. Несмотря на то, что премия именная, это деньги всех наших волонтеров. Люди буквально по копейкам собирают деньги на расходники и было бы неправильно потратить премию как-то иначе», — говорит руководитель движения.

В начале июня правительство Севастополя приняло постановление о присуждении ежегодной премии города. Л.Шмиголь получила премию в области общественной деятельности.

«Особенно рад за Любовь Леонидовну Шмиголь, которая действительно за короткий срок создала большой волонтерское движение, помогающее нашим воинам на передовой, собирая всё необходимое, формируя соответствующие посылки. О них, мне кажется, уже все в Севастополе знают, что там более пяти тысяч участников движения, поэтому это очень справедливое общественное признание», — вручая премию, отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.