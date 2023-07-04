Участники СВО будут отдыхать в Севастополе по спецпрограмме

Власти Севастополя запустят специальную льготную программу отдыха для участников специальной военной операции и членов их семей.

Такую инициативу обсудили 3 июля в ходе встречи губернатор Севастополя Михаил Развожаев и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает агентство ТАСС.

М.Развожаев рассказал о намерении предоставить имеющиеся в распоряжении города места размещения для участников СВО в отпуске, и организовать специальный льготный пакет для отдыха с семьей. Такая программа в настоящее время дорабатывается городскими властями.

Губернатор считает, что в случае поддержки со стороны руководства Республики Крым, программа может быть распространена и на весь полуостров.

Предложение главы Севастополя нашло поддержку у В.Матвиенко.