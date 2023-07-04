Десять проектов из Севастополя стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Скрываясь под маской различных общественных организаций и статусом индивидуальных предпринимателей больше всего грантов получил Севастопольский театр юного зрителя.

На проведение Фестиваля актерской песни «Пьеро» СевТЮЗом получен грант в полмиллиона рублей. Фестиваль призван продемонстрировать богатство и разнообразие возможностей профессиональных и начинающих драматических артистов.

Еще полмиллиона рублей получено на постановку спектакля «Море Лазарева». Спектакль станет ярким и запоминающимся уроком патриотизма и будет стимулироватт интерес к изучению истории своей страны. Он пройдет в формате «бродилки» по этажам Морской библиотеки им.Лазарева. Премьера назначена на ноябрь этого года.

Полмиллиона рублей получено на создание спектакля по повести автобиографической Вячеслава Кондратьева «Сашка». Автор написал главного героя с самого себя и описал быт простых русских солдат.

На проведение Севастопольского фестиваля актерских монологов «Словотворение. Дети» также выделено полмиллиона рублей. Этот фестиваль — площадка для юных артистов, где каждый может проявить себя.

На реализацию проекта Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство-2024» получено три миллиона рублей.

Культурный комплекс «Корабел» под маркой центра развития социальных и культурных инициатив «Арт-пристань» получил три миллиона рублей на проект «Самородки Донбасса и освобожденных территорий — патриоты России». Проект будет проводиться в рамках XVIII Международного конкурса-фестиваля народной музыки и танца «Самородки-2024». Участники из ДНР и новых территорий смогут продемонстрировать свое искусство в отборочных турах в ДНР и на сценических площадках Севастополя.

Продюсерскому агентству «Севастопольский бал» на проведение II Крымского Оперного Бала выделено пять миллионов рублей. Бал пройдет в декорациях старинного здания легендарной «Массандры» и крымских гор.

На проведение фестиваля «Театр горожан» Центр театральных инициатив выиграл один миллион рублей. Это один из видов социального театра, формат которого предусматривает создание постановки на основе документальных материалов и личных историй горожан о своей жизни, позиции, опыте.

Общественная организация «Сохранение историко-культурного наследие Крыма и Севастополя» на создание интернет каталога-архива «Памятники Севастополя» получила 400 тысяч рублей. Проект предоставляет возможность безвозмездно пользоваться историческими сведениями, фотографиями и другими информационными материалами об объектах культурного наследия Севастополя.

Севастопольское Российское военно-историческое общество на продолжение работ по восстановлению и реставрации уникального фильма «Оборона Севастополя», созданного в начале 20 века, получила 4,4 млн рублей.