В пробке у Крымского моста машины стоят по пять часов

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани пробка составляет около 13 километров.

Для помощи водителям на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС», МЧС и волонтеры. Водителям и пассажирам, ожидающим очереди, раздают воду. За сутки раздали более пяти тонн воды, сообщает телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края.

На подъезде к мосту через каждый километр выставили биотуалеты. Всего работает 80 пунктов досмотра автомобилей. Часть работников перераспределена с крымской стороны на краснодарскую.

Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на мосту напрямую зависит от количества вещей в машине.