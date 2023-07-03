Психологическая помощь стала доступна по ОМС

В России в поликлиниках начнут работать кабинеты психологической помощи гражданам, сообщили в Минздраве РФ.

С 1 июля в поликлиниках должны были открыться кабинеты медико-психологической поддержки — обратиться к психологу можно в рамках ОМС. С этого числа вступил в силу приказ №668н Минздрава России о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения.

Пациенты получат возможность обратиться к специалисту, не дожидаясь критического ухудшения. Для этого в поликлиниках должны появиться кабинеты медико-психологического консультирования и новая штатная единица медицинского психолога.

Кабинет медико-психологической помощи будет проводить клинико-психологические исследования, консультировать пациентов и членов их семей по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием или стрессовой ситуацией.

Документ регулирует и деятельность врачей-сексологов: такие специалисты появятся в психоневрологических диспансерах. Врачи будут оказывать помощь в том числе при «расстройствах половой ориентации и половой идентификации», которые не всегда считаются нарушениями, с точки зрения Всемирной организации здравоохранения.

«Порядком предусмотрена возможность создания кабинетов врача-сексолога в структуре специализированных медицинских организаций — это психоневрологические диспансеры и поликлинические отделения психиатрических больниц»,— сказано в документе.

Там же говорится про «организацию и проведение санитарно-просветительной работы среди населения по профилактике сексуальных расстройств».

Необходимость широкого охвата населения психотерапевтической и психиатрической помощью особенно возросла в связи с covid-19 и постковидными осложнениями, а также проведением специальной военной операции.

В Севастополе кабинеты медико-психологического консультирования для участников и ветеранов боевых действий, а также членов их семей начали работу в конце апреля.