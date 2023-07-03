Пресечено покушение на главу Крыма

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан гражданин России, 1988 г.р., который был завербован сотрудниками СБУ и с декабря 2022 года проходил на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе — обучение минно-взрывному делу.

В июне 2023 года он прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта: взрыву легкового автомобиля С.Аксенова. Он должен был оставить автомобиль, начиненный взрывчаткой, на ул.Севастопольской в Симферополе. При изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан сотрудниками ФСБ.

Следственным подразделением территориального органа безопасности в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Задержанный заключен под стражу и дал признательные показания.

«Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство Республики Крым, которое готовили агенты террористического киевского режима. Подозреваемый задержан. Наши спецслужбы работают четко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные Президентом. Так и будет», — написал С.Аксенов в своем телеграм-канале утром 3 июля.