«Подземный Севастополь» Юрия Пикалова

Севастополец Юрий Пикалов рассказывает о подземном Севастополе в своих книгах, считая эту тему несправедливо забытой.

Его главный аргумент — подземный Севастополь появился задолго до официального основания города, а такого разнообразия подземных сооружений трудно отыскать где-нибудь еще.

На сегодня к Ю.Пикалова вышло уже две книги: «Подземный Севастополь. Неизвестные страницы» и «Шампаны. Спецкомбинаты». В первой —рассказывается о подземных сооружениях от античности до наших дней, вторая — посвящена событиям, происходившим в подземном Севастополе в годы его Второй героической обороны. Тогда в Инкерманских штольнях расположились Военный арсенал, подземный госпиталь, спецкомбинат №2, а в Троицкой балке — военный спецкомбинат №1.

Однако на полках книжных магазинов города обе книги не залеживаются. Тираж совсем невелик, но даже выпуск дополнительного, тоже небольшого, тиража был явно недостаточным.

По словам автора, тема для него оказалась настолько интересной, что он продолжает ее изучать, время от времени организуя лекции-встречи с читателями.

— Эти книги для тех, кто в теме, — поясняет Ю.Пикалов.

Родом из детства

Его личный интерес к подземному Севастополю вполне объясним: родился и вырос Ю.Пикалов в Севастополе, да еще в семье историков.

В детстве, как большинство севастопольских мальчишек, не отказывал себе в интересе полазить по штольням и казематам батарей, а, став взрослым, всерьез увлекся историей родного города. Со временем стал дипломированным историком, что позволило заниматься любимым делом профессионально.

— История — мое призвание, этим я занимаюсь давно и системно. Тема подземного Севастополя до сих пор крайне малоизучена, сплошные «белые пятна», очень много домыслов, фантазий, невероятных легенд. Отсюда и интерес. Моя магистерская диссертация называлась «Роль подземных сооружений в обороне Севастополя 1941-1942 годов», — рассказывает Ю.Пикалов.

Историческое образование дополнило его увлечение навыками работы с документами и сбора информации. Это важно особенно теперь, когда появление интернета и возможность выходить на всевозможные форумы существенно расширяет границы поиска до бывших советских республик и дальше.

Да и в Севастополе за последние десятилетия появилось много данных, которые, в том числе изложены в музейном формате: Музейный комплекс «35-я Береговая батарея», музей «Подземный Севастополь», музей «11-я Береговая батарея», Бронебашенная батарея-30.

— Когда открывался музей «Подземный Севастополь», принимал участие в организации экспозиции, составлял тексты экскурсии, создавал методологическую базу. У каждого из музеев — своя экспозиция, своя тематика. Я же собираю информацию систематизированно, — продолжает Ю.Пикалов.

Книга — не музей

Материалы для книг он собирает по-разному: что-то находится в архивах — Городском или Гражданской обороны, что-то присылают с интернет-форумов, в том числе фото из старых семейных альбомов, иногда трофейные. Сложность в том, что многие военные документы до сих пор не рассекречены.

— Все, что написано в моих книгах, подтверждено документально, — заверяет Ю.Пикалов. Говорит, что туда войдет все, что уже было в первых двух, и еще появится много нового.

Субъективно-объективно

По словам Ю.Пикалова, книги о войне прошлых лет и современные отличаются друг от другая источниками информации. Прежде это были воспоминания партийных работников, представителей высшего командования, теперь в приоритете документы,

— Из Москвы мне прислали документы, связанные с организацией подземных госпиталей, такая информация вообще не публиковалась. То есть, где -то обрывочно, возможно, звучала... Но все вместе собрать и соединить, сделать единый сюжет... Уже написанное можно дополнить немецкими схемами и фотографиями, которые появились на интернет-аукционах. Главное — выбрать нужное, — рассказывает краевед.

Что касается воспоминаний, то, по его словам, к ним нужно относиться с осторожностью.

— Воспоминания — это очень субъективная информация. Но так как я погружен в тему, то сразу могу понять, где фантазия, домыслы, а где правда. Некоторые воспоминания ложатся идеально. Я их использую их в качестве подтверждений и иллюстраций, — продолжил Ю.Пикалов.

Он акцентирует внимание, что первые две книги написаны в документально-повествовательной формате, без личных рассуждений и оценок, как надо было действовать.

— Я просто привожу факты, могу иногда высказать свое мнение вскользь, но ни в коем случае не указывая, как надо было. Я против новоявленных стратегов, которые, сидя на диване, выигрывают любую войну за пять минут, — сказал историк.

В завершении разговора он сообщил, что уже работает над третьей книгой расширенного содержания. В ней будет собрано то, что содержат первые две, со значительными дополнениями.

К слову, первая книга тоже готовится к переизданию.

О том, будет ли третья книга заключительной, Ю.Пикалов пока и сам не знает.