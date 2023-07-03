Отметили профессиональный праздник сдачей крови

Более 50 полицейских в День образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВЛ Российской Федерации приняли участие в мероприятии по сдаче крови и ее компонентов в Военно-морском клиническом госпитале им.Пирогова, где проходят лечение раненые военнослужащие — участники специальной военной операции. Благодаря акции банк крови пополнен ценным биоматериалом, который уже подготовлен к переливанию, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Военные врачи выразили признательность сотрудникам Госавтоинспекции за их отзывчивость, неравнодушие и поддержку в благородном деле спасения человеческих жизней.

Многие инспекторы ГИБДД Севастополя имеют звание «Почётный донор России».