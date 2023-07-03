Неделя начнется с суперлуния

Об этом интересном небесном явлении сообщает Московский планетарий: 3 июля 2023 года в небе появится суперлуна.

Именно так ученые называют явление, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня.

3 июля ближайшая спутница Земли подойдет на 360149 километров.

Астрономы поясняют, что видимый диск суперлуны на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче диска минилуны — той, которая показывается с максимального расстояния от Земли.

Правда, максимальное полнолуние 3 июля состоится в 14.41 по московскому времени и видно в России будет лишь условно. Зато 5 июля мы сможем наблюдать пик так называемого «кровавого» суперлуния — в 1.29 по московскому времени.

Тогда Луна окажется в перигее своей орбиты на максимально близком расстоянии от Земли. В момент такого сближения Луна кажется с земли просто огромной, видимый диаметр составит 33′11″. При этом сама Луна получит красноватый окрас, за что суперлуние в народе называют «кровавым», а также «ягодным» и грозовым (из-за обилия гроз).

Всего в 2023 году ожидается четыре суперлуния, их можно будет наблюдать еще 1, 31 августа и 28 сентября.

Астрономы обещают завораживающее зрелище, но в определенной мере опасное, поскольку Луна, сближаясь с Землей 3 июля 2023 года, усиливает свое гравитационное воздействие на нее, что влияет на процессы, идущие в недрах — глубоко и не очень.

В обычной жизни это может вызывать у некоторых людей чувство тревоги.

Еще одним проявлением могут стать вспышки людской агрессии, что как раз теперь можно наблюдать, скажем, во Франции.

Помимо 2023 года, в нынешнем веке Луна еще дважды приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров. Это тоже будут супер-суперлуния, они ожидаются 25 ноября 2034 года (356446 км) и 6 декабря 2052 года (356 425 километров).