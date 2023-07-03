На улице Пожарова меняют аварийные столбы

Начали работы в понедельник, 3 июля, с демонтажа столбов на участке по ул.Пожарова.

«Для обеспечения безопасности, во время проведения таких работ, возможно перекрытие полосы для движения транспорта. Просим гостей и жителей города отнестись с пониманием», — обратился к водителям ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова».

На прошлой неделе вице-губернатор с приставкой и.о. Павел Иено был жестко отчитан губернатором Севастополя из-за рухнувшего столба на пр.Генерала Острякова. Все аварийные опоры контактной сети в городе было приказано пересчитать и поставить в очередь на замену, а начать работы — с самых угрожающих.