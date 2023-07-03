Какие законы вступают в силу в июле

Льготы при поступлении в учебные организации для участников СВО и их детей, освобождение лекарств для тяжелобольных детей от НДС, введение акциза на сахаросодержащие напитки — об этих и других нововведениях российского законодательства в материале пресс-службы Госдумы.

24 июня

Льготы при поступлении в вузы для участников СВО и их детей

Участники СВО могут поступить на бюджетные места в вузы в рамках отдельной квоты по результатам экзаменов. Тех, кто учится платно, в приоритетном порядке переведут на бесплатное обучение.

Право на приоритетное зачисление в государственные детские сады, школы и летние лагеря получили дети не только военнослужащих, но и добровольцев. Также такое право теперь есть у детей погибших военнослужащих и добровольцев.

Поступление в вузы детей врачей, погибших от covid

Детям медицинских работников, погибших от covid-19 при исполнении трудовых обязанностей, предоставлено право поступать на бюджетные места в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте без вступительных испытаний.

1 июля

Освобождение лекарств для тяжелобольных детей от НДС

Реализацию фонду «Круг добра» лекарств, не зарегистрированных в России и ввезенных в страну для лечения детей с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями, освободят от НДС. Также это коснется дальнейшей передачи фондом этих лекарств в больницы и аптеки.

Электронный обмен документами с налоговой

Налогоплательщики-физлица смогут получать и отправлять документы в налоговые органы через портал «Госуслуги». Для этого нужно направить в ФНС соответствующее электронное уведомление через портал. Аналогичным способом можно отказаться от такого порядка обмена документами.

Акциз на сахаросодержащие напитки

Сахаросодержащие напитки включены в перечень подакцизных товаров. Акциз в размере 7 рублей за литр будут взимать с напитков, содержащих сахар, сахарный сироп или мед, если объемная доля углеводов в них будет превышать 5 г на 100 мл напитка (при этом этилового спирта — не более 1,2%). Соки, морсы и нектары сахаросодержащими напитками признаваться не будут.

Основная цель закона — оздоровление населения за счет уменьшения потребления сахаросодержащих напитков.

Снижение максимальной ставки по потребительским кредитам

Максимальный размер ежедневной процентной ставки по договорам потребительского кредита снижен с 1 до 0,8%. Кроме того, максимальное значение полной стоимости кредита или займа снижается с 365 до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему — со 150 до 130% от суммы предоставленного займа.

Упрощение получения «дальневосточного гектара»

Подать документы, а также получить необходимые сведения о программе «Дальневосточный гектар» будет можно через портал «Госуслуги». Вдвое — с 30 до 60 дней — увеличен срок для подписания проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком. При невозможности его использования гражданин сможет один раз отказаться от договора.

Закон направлен на упрощение процедуры получения и освоения земли в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Увеличение минимального размера капитала МФО

Минимальный размер собственных средств микрокредитной компании должен составлять не менее 4 млн рублей. Правило не затрагивает МФО, финансирующие бизнес, и организации, учредителем которых является РФ, субъект РФ или муниципальное образование.

Упрощение назначения пенсий

Государственные и муниципальные архивы при наличии у них документов будут предоставлять по запросу СФР сведения о гражданине, необходимые для назначения пенсии или доплаты к ней, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Изменения позволят сократить сроки предоставления информации, необходимой для своевременного и правильного назначения пенсий.

Единые стандарты соцподдержки

Унифицируются требования к таким мерам социальной поддержки, предоставляемой субъектами России, как компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг или родительской платы за детский сад. Единые требования на федеральном уровне позволят обращаться за этой помощью онлайн через портал «Госуслуги» и получать информацию о ходе рассмотрения заявления на каждом этапе.

5 июля

Национальный доклад в сфере образования

Правительство будет ежегодно представлять на заседаниях Государственной Думы национальный доклад о реализации государственной политики в сфере образования. Срок его передачи в ГД — не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

14 июля

Поддержка социально ориентированных НКО

Расширяются меры информационной поддержки, которую могут получать социально ориентированные НКО. Государство поможет защитить сайты некоммерческих организаций от хакерских атак, а также окажет поддержку в создании официальных сайтов.

15 июля

Электронное взаимодействие со страховщиком

Расширены возможности обмена информацией и документами в электронной форме между сторонами договора страхования.

Что касается ОСАГО, осмотр транспортного средства страховщиком допускается путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами в электронной форме. Также создаются условия получения страховщиками сведений об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий и иных страховых случаев из внешних источников в автоматизированном режиме.

Банк экстремистских материалов

В России начинает работать специализированный информационный банк данных экстремистских материалов. Оператором системы будет Министерство юстиции. Это поможет повысить эффективность оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

Передача оружия для охоты

Граждане РФ, юрлица и ИП, работающие в сфере охотничьего хозяйства, вправе передавать принадлежащее им оружие россиянам, имеющим охотничий билет, а также разрешение на хранение, ношение и использование охотничьего оружия.