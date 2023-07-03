Чонгарский мост восстановили

Разрушенный после удара ВСУ мост на административной границе между Херсонской областью и Крымом восстановлен.

Движение возобновилось, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко.

Утром 22 июня украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе пункта пропуска «Чонгар». Автотранспорт был перенаправлен по альтернативным маршрутам через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». Такой объездной путь сделал дорогу на полуостров длиннее на 200 км.