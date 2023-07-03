Автобус №112 в микрорайон Жидилова все-таки отменят

Взамен жителям отдаленного микрорайона Севастополя предлагают пересадочную схему. Для автобусного маршрута №28, курсирующего от пл.Малахов Курган на ул.Мореходную, изменят схему движения. Он будет заезжать в соседний микрорайон, на конечную остановку ул.Адм.Макарова, где будет возможно сделать пересадку на автобус маршрута №4 в направлении Камышовой бухты.

Об этом жители микрорайона Жидилова узнали 28 июня, после того как представители общественности побывали на личном приеме у директора департамента транспорта Станислава Таматаева.

«Нам на словах объяснили, что 112-й действительно планируют удалить. А также маршрут 17. Взамен будет организована пересадочная схема: 28 маршрут едет с Жидилова на Мореходную, а затем на конечную Макарова, где люди смогут сесть на 4-й маршрут до бухты Камышовая. Автобусы четвертого маршрута будут большого класса. Тариф — пересадочный. Люди, заплатив в 28 и пересев на 4, платят один раз», — написали активисты в социальных сетях.

При этом они не стали ждать утверждения схемы и приняли активное участие в прямом эфире с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым 29 июня и эмоционально высказали свое возмущение. Но их комментарии купировали сотрудники департамента транспорта, подтвердив слова своих руководителей.

«Отмена маршрута №112 планируется. При этом будет увеличено количество рейсов и транспортных средств на маршрутах №№4 и 28. Количество рейсов будет одинаковым, что позволит максимально синхронизировать отправление транспортных средств от остановки Адмирала Макарова», — сообщили в дептрансе.

Там уточнили, что для обеспечения пересадки схема движения автобуса №28 будет изменена. Он сможет заходить на ул.Адм.Макарова, при этом путь его следования продлят до пл.Ластовая, что позволит осуществить пересадку и на остановке «Малахов Курган». Чтобы исключить увеличение расходов жителям микрорайона Жидилова применят адресную пересадку между маршрутами 4 и 28 с оплатой только одной поездки при использовании электронных средств платежа.

Этот ответ еще больше подлил масла в огонь.

Хватит экспериментировать над людьми!

Непреклонность департамента транспорта и игнорирование мнения людей, которые несколько лет безрезультатно просят власти города организовать транспортную доступность в их микрорайон, вызвало очередную волну негодования.

«Вместо комфортных условий, нормального транспорта над нами проводят эксперименты. Как можно отменить востребованные маршруты №112 и №17? Сейчас время проезда от Жидилова до Камышей занимает один час, с грядущими переменами — два часа», — написала жительница микрорайона Анна Сафронова.

Ее поддержала Татьяна Карпенко: «Я добираюсь на работу с двумя пересадками. После введения новой схемы добавится третья, плюс езда по всем закоулкам. Два часа точно уйдет. Уже на работу приедешь весь измочаленный! А возвращаться домой вечером и того хуже, особенно зимой!»

Жители многострадальной улицы Жидилова и гневались и печалились: «Наш район самый несчастный в Севастополе, городская власть нас не слышит, депутаты бездействуют, есть только один выход — писать президенту».

О сюрпризах, которые дептранс подготовил горожанам в связи с отпимизацией работы городского транспорта, еще не знают жители других районов Севастополя, чьи 20 прямых беспересадочных маршрутов также заявлены к ликвидации. Обновленную после весеннего скандала схему движения городского транспорта, которую севастопольцы жестко раскритиковали, чиновники обещали представить для обсуждения общественности в июне. А на календаре уже июль.