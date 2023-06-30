Жителям осажденного Сталинграда компенсируют оплату коммунальных услуг и услуг ЖКХ

Лица, награжденные нагрудным знаком «Житель осажденного Сталинграда», смогут получать в Севастополе 50-процентную компенсацию стоимости оплаты жилого помещения, а также жилищно-коммунальных услуг и услуг связи.

Соответствующее постановление приняли 29 июня на заседании правительства Севастополя, на основе принятого закона в Волгоградской области.

– Мы проработали вопрос с министерством труда и соцзащиты Волгоградской области, отработали порядок и вносим эту категорию для того, чтобы иметь возможность компенсировать 50-процентную услуги оплаты жилого помещения и коммунальные услуги при условии, если люди из этой категории в Севастополе появятся, – представила документ директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Она же сообщила, что по состоянию на сегодня, таких лиц в Севастополе – 0 человек.