Выпускник Первой гимназии им.Пушкина – дважды стобалльник

Максимальный балл по ЕГЭ два раза получил выпускник 2023 года Севастопольской гимназии №1 имени А.С.Пушкина.

«Выпускник гимназии №1 им. А.С. Пушкина Виталий Коробко сдал ЕГЭ в компьютерной форме на 100 баллов, в итоге набрав максимальное количество баллов на экзаменах по двум предметам: русскому языку и информатике. Поздравляю Виталия с отличными результатами!— написал на своей страничке в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он также напомнил, что В.Коробко является призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) по математике и по информатике, и планирует связать свою жизнь со сферой IT.

По словам директора Севастопольской гимназии №1 им.А.С.Пушкина Виктора Оганесяна, В.Коробко – выпускник физматкласса, на днях ему была вручен медаль «За особые успехи в учении».

– Виталий – умный, добрый и к тому же очень творческий человек. Он вырос в удивительной семье, в нашей гимназии учился и его старший брат, тоже медалист и отличный спортсмен-баскетболист. Классные ребята! – рассказал В.Оганесян.

Директор также отметил, что официальные результаты по информатике будут объявлены только 3 июля, но уже теперь можно поздравить самого В.Коробко и учителя гимназии по информатике Марину Салтыкову.

На сегодня, в Севастополе – 17 стобалльников, из которых двое – выпускники прошлых лет.

По нескольким предметам результаты пока не объявлены.