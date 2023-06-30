В новом учебнике истории раскроют все причины начала СВО

Учебник предназначен для изучения в 10-11 классах. Уже в июле учебник включат в федеральный перечень учебников, а в портфели и ранцы старшеклассников он попадет 1 сентября. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он также анонсировал дополненное содержание нового учебника. Так, в нем будут раскрыты все причины начала спецоперации.

Кроме того, С.Кравцов заявил о планах объединить в один курс всеобщую историю и историю России.