В московском метро запустили поезд «Крым. Новороссия. Россия»

Событие приурочено к 240-летию с даты подписания Екатериной II манифеста о присоединении Крымского полуострова к Российской империи.

Проект стал совместной работой департамента транспорта Москвы и Российского военно-исторического общества.

«Поезд будет ходить по Арбатско-Покровской линии в течение полугода. Во время поездок москвичи и гости столицы узнают о золотом веке Екатерины, первых русских городах в Крыму, о судьбах военачальников, поэтов и живописцев, связанных с полуостровом, и о многом другом», — сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.