Упростят запуск беспилотников и займутся развитием беспилотной авиации

С марта 2024 года будут упрощены правила использования гражданских беспилотных летательных аппаратов. Их разрешат запускать над населенными пунктами на высоте до 150 метров от земли или водоема в светлое время суток. При этом дрон должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон, сообщили в Минтрансе России.

Запретные зоны определит само министерство вместе с региональными властями. Если БПЛА будет весить менее 30 килограмм, владельцу дрону не нужно будет передавать авиационным властям план его перемещения.

В Минтрансе также сообщили, что дроны уже в следующем году станут доступнее в сельском хозяйстве — для выполнения авиахимических работ в борьбе с вредителями. Да и использование беспилотников откроет новые возможности.

Дроновод — профессия ближайшего будущего

На будущее беспилотников в правительстве России смотрят с большим оптимизмом. Если стратегия развития беспилотной авиации до 2030 года, которую утвердили 21 июня, будет реализована, то профессия «оператор БПЛА» уже через несколько лет станет одной из самых востребованных и хорошо оплачиваемых.

Одна из задач стратегии — подготовка кадров. Обучать их планируется уже чуть ли не с начальных классов. Новые программы появятся в школах, колледжах и вузах. Востребованы будут не только операторы, но и проектировщики интерфейсов БПЛА, инженеры производства малой авиации, проектировщики наземной инфраструктуры для эксплуатации беспилотных авиационных систем и масса других специальностей.

Только начало пути

Пока в стране эта отрасль только начинает развиваться: по итогам 2022 года объем российского рынка беспилотных авиационных систем и услуг с их применением составил около 50 млрд рублей, что менее одного процента мирового рынка.

В сфере БПЛА работает около 200 организаций. В основном, это частные микропредприятия, малые, средние, редко — крупные. Расположены они в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ижевске и Республике Татарстан, говорится в стратегии развития БПЛА, выложенной на сайте правительства РФ.

Коммерческий сегмент преобладает. При этом ограниченное количество организаций обладает опытом выпуска двигателей, оптических сенсоров, опытом внедрения инновационных программных и платформенных решений, что свидетельствует о существенной зависимости от импорта.

По данным правительства РФ, тем не менее, благодаря беспилотникам, в сельском хозяйстве в два раза выросла производительность труда, а на энергосетевых предприятиях в восемь раз снизился риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В топливном секторе — затраты на воздушное патрулирование газопроводов уменьшились в три раза, на 20% стала ниже стоимость кадастровых работ.

На сегодняшний день на рынке беспилотной авиации доминируют США и Китай.