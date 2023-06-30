Упрощенцам от туризма снизили ставки по налогам

Для них на «доходы» установлен размер ставки 1%, на «доходы за вычетом расходов» — 5 %.

Закон по снижению ставок по упрощенной системе налогообложения для туристической сферы был принят депутатами Законодательного собрания Севастополя 23 июня.

Данная мера поддержки охватывает 1877 субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых задействовано более шести тысяч сотрудников отрасли.

Под меру попадают 10 ОКВЭД, среди которых различные виды деятельности: морского пассажирского транспорта, по предоставлению мест для временного проживания, рестораны и кафе. Также ставки снизятся для предприятий, занятых в производстве изделий народных художественных промыслов, торговле сувенирами, производстве кино, видеофильмов. Мера охватит турагентства и санаторно-курортные организации.

Закон распространяется на период с 1 января 2023 года.

Как уточнили в налоговой службе, для тех налогоплательщиков, у которых по итогам трех месяцев 2023 года были исчислены к уплате авансовые платежи по УСН, данные начисления могут быть уменьшены в связи со снижением ставки налога. Для перерасчета авансового платежа необходимо направить в налоговый орган новое налоговое уведомление только в отношении той обязанности, по которой необходимо изменить сумму, то есть указать актуальный размер аванса.

При этом новое уведомление предоставляется с теми же реквизитами КПП, КБК, ОКТМО, отчетного периода, а меняется только сумма исчисленных авансовых платежей по УСН.

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов удобнее всего подать в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи или через интернет-сервисы сайта ФНС.

И другим льготную ставку сохранили

Напомним, что в феврале парламентариями было принято решение о сохранении льготной ставки на упрощенную систему налогообложения: «доходы — 4%» и «доходы минус расходы — 10%».

Тогда директор департамента финансов Алексей Плотников объяснил депутатам, что данная мера принимается с учетом того, что упрощенная система по налогам уже действует в Крыму, а поскольку севастопольский регион весьма ограничен, то существует вероятность оттока местных предпринимателей в соседний регион.