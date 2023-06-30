Трассу из ДНР до Азовского побережья запустят в августе

В Донецкой Народной Республике строители ремонтируют 120 км автодороги от Амвросиевки до Мариуполя и завершают ремонт моста через реку Средний Еланчик, сообщила пресс-служба правительства России.

«Работы разделены на три участка. Самый большой из них – протяжённостью почти 60 км – практически завершён. Строителям осталось уложить верхний слой асфальта и установить бортовой камень, затем они приступят к монтажу дорожных знаков, барьерного ограждения и нанесению разметки. Бригады трудятся круглосуточно, и уже в августе жители восточных районов ДНР смогут добраться по отремонтированной автотрассе до Азовского побережья», — доложил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Еще два участка протяженностью по 30 км каждый готовы более чем на 30%.

Кроме того, в настоящее время завершается ремонт моста через реку Средний Еланчик, который входит в состав этой дороги. Он готов на 70%.

Всего в ДНР до конца года будет отремонтировано более 300 км дорог и шесть мостов. В работах задействовано более 1600 человек и около 850 единиц техники.

Обновление дорог в Запорожской и Херсонской областях

«В Запорожской области специалисты ГК «Автодор» в прошлом году отремонтировали более 100 км дорог, в том числе участок от Приморска до Мелитополя. Одна из важных задач на этот год – обеспечить транспортную доступность от Мелитополя до пункта пропуска Джанкой», – рассказал председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

В Херсонской и Запорожской областях дорожники ремонтируют около 200 км дорог. На подъезде в Крым идёт расширение трассы до четырех полос. При восстановлении инфраструктуры двух регионов задействованы более 400 человек и около 220 единиц техники. Ремонт должен завершиться к концу третьего квартала.