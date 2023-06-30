Севастопольские сапёры вернулись домой из зоны СВО

В Севастополь из командировки вернулись саперы МЧС, которые занимались разминированием территорий Донбасса. За 80 дней, проведенных на освобожденных территориях, они обезвредили более четырех тысяч боеприпасов.

С начала апреля сотрудники МЧС обследовали объекты энергоснабжения, линии электропередач, водоводы, мосты, железнодорожные магистрали, жилые микрорайоны, ликвидировали минные поля. В общей сложности они разминировали 125 гектаров территории.

«Самая короткая дорога – это дорога домой. Когда въезжали в город, чувство было незабываемое: хотелось петь и плясать, ликовать. Наконец-то увидели родные места, родных людей, наше любимое море», – поделился сапер Андрей Савченко.

Сейчас из командировки вернулись сотрудники МЧС, участники первой командировки в зону СВО – специалисты Центра «Лидер», Донского и Ногинского спасательных центров, Специализированного отряда МЧС России по городу Севастополю. Но миссия продолжается. На освобожденные территории отправилась еще одна сводная группировка МЧС, в состав которой вошли и севастопольцы.