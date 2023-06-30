Руководить аппаратом Общественной палаты Севастополя будет бывший военный

Прежний руководитель аппарата Общественной палаты Севастополя Вячеслав Тертус покинул занимаемый пост по причине окончания срока действия трудового контракта и, как отметил губернатор Михаил Развожаев, не готовности далее возглавлять аппарат Общественной палаты.

Вместо него по представлению членов Общественной палаты распоряжением правительства города назначен Олег Жуков, занимающий до сих пор должность заместителя руководителя.

Как прозвучало, О.Жуков имеет два высших образования, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С.Попова и Московский государственный университет по специальности «Экономика и управление предприятиями».

В 2014-2016 годах О.Жуков работал в правительстве Севастополя, большую часть своей жизни он посвятил службе в Вооруженных силах РФ.