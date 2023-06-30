Политехнический лицей обещают доремонтировать до 1 сентября

Явно затянувшийся ремонт здания Севастопольского политехнического лицея, что на улице Кошевого,1, обещают завершить до 1 сентября.

По словам и.о.директора департамента образования Антона Ульянцева, речь идет об увеличении стоимости работ и дополнительных работах, повлекших увеличение сметной стоимости объекта.

Принятие постановления позволит завершить капремонт Севастопольского политехнического лицея, который тянется с 2021 года.

По словам А.Ульянцева, это произошло из-за ошибок в проекте и в сметном расчете. На сегодня, по его словам, строительная готовность объекта составляет более 70%.

Он также заверил, что проведена актуализация сметной стоимости, смета прошла госэкспертизу, и к новому учебному году лицей будет полностью отремонтирован.