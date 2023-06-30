Пляж «Любимовка» пытаются спасти от полноводного Бельбека

Традиционно после сезона дождей река Бельбек вышла из берегов и фактически уничтожила пляж «Любимовка-2». Паводковая река ежегодно отмывает метр за метром пляжной территории, а власти ничего не могут с этим поделать.

По словам Севприроднадзора, поведение реки это «естественные природные процессы».

По многочисленным просьбам жителей Бельбекской долины и поселка Любимовка, а также факту разрушения инфраструктуры пляжа «Любимовка – 2» рекой Бельбек на место выехали члены комитета по городскому хозяйству Законодательного Собрания Севастополя. В ходе осмотра территории представитель департамента природных ресурсов напомнил депутатам, что специалисты Морского Гидрофизического института занимаются разработкой проекта комплексной берегозащиты и было бы не плохо, узнать их компетентное мнение.

По итогам совещания парламентарии направили в правительство города обращение о выделении средств для решения данного вопроса.

Вскорости по этому же вопросу было проведено рабочее совещание, где приглашенный сотрудник Гидрофизического института рассказал о мерах, которые все-таки необходимо предпринять для решения возникшей проблемы.

Общественник Андрей Ситников, присутствующий на совещании, отметил, что в настоящее время получить от официальных структур информацию о стоке реки Бельбек затруднительно, поскольку она предоставляется исключительно на платной основе.

По его информации, вынос песка из реки Бельбек за последние 60 лет уменьшился из-за спрямления русла, отбора воды из реки и аккумуляции части песка на Бельбекском водозаборе. За десятилетия ширина береговой полосы на участке Любимовка-Орловка сократилась более чем в два раза.

«В настоящее время из-за разворота русла в устье реки, песок смывается с обоих пляжей в сторону гарнизона и, соответственно, уменьшается ширина береговой полосы. К сожалению, нет информации и о сбросе воды в Бельбек из Счастливенского водохранилища», – отметил общественник и добавил, что на течение и сток могут также влиять неудачные решения по берегоукреплению в районе с.Фронтовое и базы "Любоморье".

Немаловажную роль в разрушение пляжа сыграл и тот факт, что до последнего момента на городском пляже «Любимовка-2» не было оператора. До этого Любимовку курировала компания «КрымКомфорт», но договор с ней власти расторгли в 2020 году. Новый оператор пляжа появился только 15 июня.