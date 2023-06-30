«Парк Победы» подорожает еще на 7,8 млн рублей

В правительстве Севастополя перераспределили денежные средства на планировку территории «Парка Победы».

Как сообщила 29 июня на заседании правительства Севастополя и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева, речь идет о перераспределении денежных средств госпрограммы.

Перераспределение средств позволило актуализировать документацию по планировке территории «Парка Победы» и увеличить объем финансирования еще на 7,839 млн рублей.

Перераспределение денежных средств проведено на основании проведенной Контрольно-счетной палатой финансово-экономической экспертизы.